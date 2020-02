Giochi da tavolo per famiglie con bambini

DOMENICA 1 MARZO h 16.30 al Color Cafè

Dedicare tempo alla scoperta condivisa giocando e divertendosi.



EDUCARE, CONDIVIDERE, COINVOLGERE: sono questi i motori di Colòr Famiglia, un’iniziativa nata dal desiderio di creare uno spazio di confronto e di riflessione a misura di famiglia.



Gli appuntamenti, che si terranno al Color Café, al ridotto del Teatro Remondini e negli spazi del Patronato SS Trinità , prevedranno momenti di gioco, svago e divertimento in una cornice formativa e pedagogica che permetterà all’intero nucleo familiare di riflettere e formarsi, ma in maniera leggera ed informale.



Teatro, musica, giochi e libri offriranno a grandi e piccini spazi e tempi per scoprire nuovi mondi, per raccontare di sé, per raccogliere nuove conoscenze e cogliere nuove visioni dell’essere famiglia.



Info e prenotazione OBBLIGATORIA via SMS o Whatsapp a Flavia Riccio 348 9193878



GLI APPUNTAMENTI



> DOMENICA 1 MARZO h 16.30: GIOCHI DA TAVOLO A MISURA DI FAMIGLIA

Un pomeriggio dedicato ai giochi per riscoprire la bellezza di impegnarsi insieme per raggiungere un traguardo e di condividere momenti di vittoria, affrontando anche la sconfitta. Gli adulti saranno guidati dagli esperti a conoscere il valore educativo dei giochi per poi trascorrere del tempo divertendosi con i propri piccoli e scoprendo tanti giochi diversi!

• Consigliato per famiglie con bambini dai 4 anni

(Costo a nucleo familiare)



> SABATO 14 MARZO h 16.30: IL PENTOLINO DI ANTONIO

Spettacolo teatrale di e con Filippo Foscaro con Claudia Grando e Mirco Tittoto

Ispirato all’albo illustrato “Le petite Casserole d’Anatole”, uno spettacolo teatrale dedicato ai pentolini che alcuni bambini trascinano con sé per andare oltre l’etichetta e scoprire insieme il valore della diversità.

Con divertimento, passione e semplicità, grandi e piccini saranno accompagnati ad essere presenze vigili, sensibili ed audaci, pronti a sviluppare una comunità positiva ed accogliente.

• Consigliato per famiglie con bambini 5-10 anni

(costo a persona)



> DOMENICA 5 APRILE h 16.30: UNA PIUMA, UN NASO E UN DUELLO

Storia di Cristiano, Cirano e Rossana la Bella.

Liberamente ispirato all’eroiche vicende dell’impavido e brillante Cirano, ai tentativi romantici del bel Cristiano e al grande cuore della dolce Rossana. Un racconto teatrale, di figura e attoriale, che tra rime e prose, accompagna grandi e piccini, alla scoperta di un grande classico che attraversa con cura e attenzione le grandi passioni e vicende della vita di ognuno. Di ieri e di oggi.

• Consigliato per famiglie con bambini 6-100 anni

(costo a persona)



Un progetto di Color Cooperativa Sociale in collaborazione con il Patronato SS Trinità di Bassano del Grappa