Giochi d'acqua... dolce o salata?

Viridea propone un laboratorio creativo gratuito per bambini dedicato alle caratteristiche dell’acqua e alle differenze tra quella dolce e quella salata.



Il laboratorio porta i bambini, con vari livelli di approfondimento in base all’età, a scoprire le curiosità scientifiche legate all’acqua.

Prendendo spunto dalle esperienze personali al mare o in montagna, i ragazzi saranno guidati dagli animatori nell’osservazione delle caratteristiche dell’acqua e delle principali differenze tra quella dolce e quella salata, con riferimento anche alle diverse flora e fauna.

Verranno quindi sottolineati gli effetti del sale sul galleggiamento e i bambini avranno modo di costruire con le proprie mani delle piccole imbarcazioni in grado di galleggiare, che saranno messe a confronto con il sistema di movimento dei pesci.



L'incontri è organizzato da Viridea in collaborazione con Momotarò, azienda che si occupa di edutainment - educazione divertente. Attraverso progetti interattivi, principalmente a carattere scientifico, Momotarò trasmette a bambini e ragazzi messaggi didattici con un alto contenuto pedagogico, utilizzando metodi coinvolgenti e divertenti ma al tempo stesso sempre scientificamente corretti.