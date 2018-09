Giocando in piazza delle Erbe: la scoperta dei giochi di un tempo

Sabato 13 ottobre, dalle 10.30 alle 19.30, sarà la volta di Giocando in piazza delle Erbe, iniziativa organizzata in collaborazione con De Bernardini Giocattoli e l’associazione Botteghe di piazza delle Erbe, dedicata ai bambini, che potranno trascorrere una giornata all’insegna dei giochi non tecnologici, come il calcetto da tavolo, varie tipologie di lego, costruzioni con mattoncini in terracotta.