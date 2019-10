Ginevra Di Marco e Cristina Donà a Mussolente

Due meravigliose artiste come Ginevra Di Marco e Cristina Donà presenteranno il loro nuovo album "Così vicine", fra parole e musica.

Avremo l'occasione di ascoltare dalla viva voce delle protagoniste il racconto di un progetto artistico entusiasmante, sfociato col l'incisione di un disco che è stato già salutato da critiche lusinghiere e dall'affetto di un pubblico appassionato.

Non sarà dunque un concerto puro, ma naturalmente le parole di due voci così importanti del panorama musicale italiano saranno alternate all'esecuzione di nuovi brani e chissà, magari qualche canzone dei rispettivi repertori. Ginevra e Cristina (che è già stata nostra fantastica ospite) saranno accompagnate da Francesco Magnelli ((piano, magnellophoni), Saverio Lanza (chitarra, basso) e Andreino Salvadori ((chitarra, tzouras).

Ad ospitare l'evento è Orvettspace una location particolare, che nasce dall’esperienza di Orvett, azienda specializzata nella produzione di arredi e allestimenti per i settori retail, ristorazione, residenziale e arte.

La sede, all’interno di una storica fabbrica del Bassanese, ospita uno show-room e un archivio di circa 2000 pezzi di arredo provenienti dal mondo del vintage, del modernariato e dell’industrial, oltre ai pezzi unici di re-design firmati Orvett.

Qualunque pezzo del nostro archivio è acquistabile o noleggiabile per l’allestimento di vetrine, locali, stand eristici, scenogra e teatrali, feste o matrimoni.

Offriamo anche un servizio di consulenza artistica e creativa per progettazioni su misura.

Lo spazio stesso è la location ideale per l’organizzazione di meeting aziendali, eventi culturali, shooting fotografici.

Biglietti disponibili online su Mailticket Italia al prezzo di 15 euro (+ diritti di prevendita) al link https://bit.ly/2P3nIhQ

Il prezzo del biglietto comprende la prima consumazione (bibita, calice di vino o birra piccola).

Vi consigliamo vivamente l'acquisto online del biglietto visto che, come molti di voi già sanno, la capienza di Orvettspace non è altissima e probabilmente non ci saranno biglietti in vendita la sera dell'evento.

Ingresso riservato ai soci #Uglydogs 2019. Costo della tessera, valida per tutto l'anno solare: 3 euro.

Tesseramento: ️ATTENZIONE Non sarà possibile tesserarsi contestualmente all'evento.

Quindi cosa potete fare? Entro le 19.00 del giorno antecedente allo spettacolo compilate la richiesta di tesseramento qui: https://bit.ly/2tpB5Le. Il pagamento e il ritiro della tessera stessa avverranno alla biglietteria la sera del concerto.

Ginevra Di Marco e Cristina Donà sabato dalle ore 21:30 alle 23:30

Orvettspace

via Vittoria 75, Mussolente - Vi

Ginevra Di Marco e Cristina Donà

Così vicine. Fra parole e musica

Presentazione del primo album inciso insieme.