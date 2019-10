GIASS, il famosissimo Gin di Milano all'Ovosodo

All'Ovosodo sabato ci sarà una serata tutta dedicata al gin e in particolare verrà presentato il GIASS, il famosissimo Gin nato a Milano.

Il cocktail bar di conrà Pescherie è un punto di riferimento in città per chi ama i miscelati, e in questa serata di presentazione si assaggerà un gin made in Italy che si è conquistato una grande reputazione, nonostante il gin sia un prodotto simbolo Inglese.

La storia del GIASS - Milano Dry Gin rappresenta il legame tra cinque amici e la condivisione del momento dell’aperitivo, luogo di incontro dopo la giornata lavorativa. Ridere, discutere e abbracciarsi prima che sia sera, in un tempo di mezzo che Milano ha fatto religiosamente suo. Da un rituale semplice e organizzato è nata l’idea del primo London Dry Gin di Milano, con la stessa genuinità con cui l’acqua dal suo stato naturale si struttura diventando ghiaccio.

E il ghiaccio, “el giass” nel dialetto milanese, è il nostro elemento. Trasparente e affascinante nella sua ricorrente irregolarità.

GIASS è custodito in un’elegante bottiglia serigrafata, ispirata alle geometrie della Galleria Vittorio Emanuele. Il suo logo richiama il drago verde della vedovella, la tipica fontanella meneghina, in un continuum di ricerca e tradizione che caratterizza lo spirito del primo London Dry Gin di Milano.

L’anima di GIASS si esprime nell’unione delle 18 botaniche che lo compongono, amalgamate da un sofisticato processo di distillazione che ha dato vita a un gin fuori dalle solite rotte: spirito complesso, autentico e immediato, da scoprire anche on the rocks. Ma il suo carattere eclettico richiede un ulteriore passo per perfezionarsi. GIASS si completa veramente nella 19esima essenza, l’elemento instabile e sempre diverso. L’incontro con il vostro gusto.

Sabato 26 ottobre | Dalle 19.00 alle 22.30

Presso : Ovosodo Cocktail Bar, in Contrà Pescherie 18 a Vicenza