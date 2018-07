Giardino Magico: poesia e cinema al Busnelli

La settimana alla rassegna culturale estiva nel parco del Villino Rossi di Dueville (via Rossi, 37) si svolge all'insegna del cinema d'autore e della poesia.

Martedì 24 luglio alle ore 21.30, ci sarà la serata organizzata dal CAI sezione di Dueville, con un film selezionato al Trento Film Festival: "Mountain", regia di Jennifer Peedom.

Il lungometraggio australiano racconta di come fino a tre secoli fa le montagne erano luoghi di pericolo, non di bellezza. Quando a metà del XX secolo l’Everest venne conquistato, l’alpinismo era diventato una ricerca della perfezione e le montagne venivano viste come avversari da sconfiggere. Oggi, quando milioni di persone sono incantate dalla loro magia, le montagne sono diventate teatri di svago: gestite e mercificate come parchi giochi. Ma le montagne sono molto di più di una distrazione o un nemico da battere. Il loro valore risiede nel ricordarci i limiti delle nostre ambizioni.

Ingresso libero.

Mercoledì 25 luglio sarà invece il turno della proiezione del film commedia "Hotel Gagarin": al suo debutto alla regia di un lungometraggio, Simone Spada dirige Giuseppe Battiston, Claudio Amendola, Luca Argentero, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico, Philippe Leroy e Caterina Shulha. I protagonisti della sua storia sono cinque italiani squattrinati che, in cerca di successo, vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia.

Ingresso con biglietto intero a 5 euro e ridotto a 4 euro

Giovedì 26 luglio la serata si apre alle ore 19 con l'incontro intitolato “E’ solo poesia”. Edoardo Gallo presenta la sua ultima opera poetica "E' solo poesia"

Dialoga con l’autore, il giornalista Alessandro Scandale, l'accompagnamento musicale è a cura di Giuseppe Laudanna.

Ingresso libero

Note di recensione sull'opera poetica di Gallo:

“L’alternativa alla poesia è dormire, morire, dimenticare i poeti e la poesia e tuttavia, proprio nell’inutilità della poesia e dell’esser poeti, è il suo stesso senso.” (Grazia Apisa). “Si presenta sfaccettata: abbaglia e intriga come un caleidoscopio che qualcuno ci mette tra le mani e poi ci sottrae bruscamente” (Francesco Brunetti).

Note sull'autore:

Edoardo Gallo nasce e risiede a Vicenza. Vive la poesia come necessità urgente, come bisogno primitivo, come seme di vita, coinvolgendo la descrizione dell’attimo ed il leggero sentire; perché ogni parola racchiude in sé sempre un’emozione, la poesia ne contiene una moltitudine, a volte infinita.

Al seguito dell'incontro con l'autore vicentino, ci sarà la proiezione, sempre ad ingresso gratuito, di un film cult del periodo sessantottino, ambientato a Vicenza:"Il commissario Pepe",per la regia di Ettore Scola. Critica feroce della mentalità bigotta e ipocrita di una cittadina di provincia sul finire degli anni '60.

Informazioni: www.dedalofurioso.it | info@dedalofurioso.it | facebook “Busnelli Giardino Magico”