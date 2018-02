Giardini Gourmet: paesaggi nella percezione sensoriale all'ex Fabrica di Schio

Torna la 4° edizione de La Fabbrica del Giardino, concorso di idee per la selezione del miglior giardino temporaneo a tema, che si svolgerà il 29 - 30 Giugno e 1 Luglio 2018 nel cortile della Fabbrica Alta di Schio. Nel 2018 è stato proposto il tema "Giardini Gourmet, Tatto, Gusto, Olfatto, Vista: il giardino nella percezione sensoriale.

Il 2018 è l' Anno del Cibo Italiano, così come proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e della Cultura. Il tema del concorso è dunque focalizzato sul parallelismo tra paesaggio e tradizione culinaria, in particolare sulla identità culturale dei territori locali, che si esprime in maniera piena e sorprendente attraverso il cibo.

Il verde come esaltazione dei sensi, come ritrovo di una domesticità sensibile dove poter recuperare tempo e tradizione, dove cogliere il frutto del proprio lavoro, aspetti questi che avevano ispirato l’architetto Antonio Caregaro Negrin (Vicenza, 1821-1898) nella progettazione del post-romantico GIARDINO JACQUARD, luogo ricreativo per la comunità di lavoratori tessili legati alla LANEROSSI, di cui si festeggiano i 200 anni della fondazione, e che sarà a breve restituito alla città dopo un importante restauro architettonico e botanico.

Partecipare è semplice: il concorso è aperto a tutti i professionisti del settore, agli istituti scolastici secondari e alle scuole di formazione.

L'iscrizione deve essere fatta online entro il 18 marzo al link www.fabbricadelgiardino.info o nel sito del comune di Schio, dove è disponibile il bando completo del concorso d’idee.

Termini e scadenze:

Pubblicazione del bando di concorso: 17 gennaio 2018

Pre-registrazione: entro il 18 marzo 2018

Termina consegna progetti: 6 maggio 2018

Comunicazione dei progetti ammessi: 15 maggio 2018

Allestimento: 26-27 e 28 giugno 2018

Esposizione giardini: 29-30 giugno e 1 Luglio 2018

Annuncio dei vincitori e premiazione: 1 luglio 2018