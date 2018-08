Gianni Poggi presenta: "No dal Molin. La sfida americana"

Per il Festival Fornaci Rosse Gianni Poggi presenta il suo nuovo libro «No Dal Molin — La sfida americana». Con il compositore Bepi De Marzi, lo storico Emilio Franzina e il cantautore Luca Bassanese. « No Dal Molin — La sfida americana » racconta le vicende e retroscena del movimento trasversale, eterogeneo, non violento “No dal Molin”.

Nato nel 2006 a Vicenza, ha coinvolto larga parte della popolazione del territorio, riunendo migliaia di cittadini di diversa cultura, credo politico, orientamento religioso, condizione sociale. A unire le persone fu un forte sentimento comune: l'opposizione alla costruzione di una nuova base americana di paracadutisti ad appena un chilometro e mezzo dai monumenti e dai palazzi di Andrea Palladio che caratterizzano architettonicamente il territorio vicentino e la città « patrimonio della umanità » UNESCO.