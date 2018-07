Gianni Morandi in concerto al Marostica Summer Festival

È uno dei big della quarta edizione di Marostica Summer Festival. Giovedì 12 luglio (ore 21.30), Gianni Morandi si esibirà nella Piazza degli Scacchi per una nuova tappa diGianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore, data estiva del tour già di grande successo nei principali palasport italiani.



Quelli del “Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore” sono degli spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live. Un viaggio a “100 all’ora” tra i successi di Morandi che fanno parte della storia della canzone italiana e le hit di “d’amore d’autore”, un progetto unico, che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, come Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.

Sullo sfondo di un design asimmetrico, Gianni Morandi si esibisce con la sua band che è composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.

Con i suoi 53 milioni di dischi venduti, 608 brani musicali pubblicati, 4217 concerti in Italia e 426 concerti all’estero, il popolare cantante corona una carriera di successi, che attraversa la storia della canzone italiana.

Gli altri appuntamenti di Marostica Summer Festival: i giovani RIKI (13 luglio) e Fabrizio Moro (16 luglio), l’amatissimo Alvaro Soler (18 luglio), l’atteso trio Il Volo (19 luglio), la storica band Le Vibrazionicon l’animazione di Radio Company (21 luglio, ingresso gratuito) e un musical senza tempo, Grease (20 luglio), oltre alla tradizionale serata ad ingresso gratuito tutta da ballare, con il format “90 Wonderland – Gold Edition” (14 luglio).

Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox. Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Inizio spettacoli ore 21.30.

Le prevendite agli eventi sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket.

Biglietti concerto Gianni Morandi:

Poltronissime Platinum €69,50+ diritti di prevendita

Poltronissime Gold laterali €60+ diritti di prevendita

Poltronissime Gold €60+ diritti di prevendita

Poltronissime €50+ diritti di prevendita

Poltronissime laterali €50+ diritti di prevendita

Poltrone €50+ diritti di prevendita

Poltrone laterali € 35+ diritti di prevendita

Tribuna € 35+ diritti di prevendita

Per maggiori informazioni:

www.marosticasummerfestival.it

Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)