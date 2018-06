Gianluca Montaruli in concerto a Palazzo Leoni Montanari

“Progetto Giovani” invita a concerto sabato 16 giugno alle ore 17, alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, che ospita e sostiene l’iniziativa.

A chiudere la rassegna dedicata dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico ai giovani talenti sarà Gianluca Montaruli, violoncellista vincitore della "Borsa di Studio Settimane Musicali al Teatro Olimpico" nell’ambito dei corsi di alta formazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Montaruli presenterà la Suite per violoncello solo No. 3 BWV 1009 in Do maggiore di Johann Sebastian Bach, e la Cello Sonata No. 3 op. 25 di Paul Hindemith. In finale, in duo violoncello e pianoforte, eseguirà i Fantasiestücke op. 73 di Robert Schumann, e la Suite Italienne di Igor Stravinsky.

L’ingresso al concerto è gratuito per i giovani fino ai 18 anni di età (biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro per giovani tra i 18 e i 25 anni e oltre i 65 anni). Per le prenotazioni è attivo il numero verde 800.578875.



Gianluca Montaruli

Diplomato con 10, Lode e Menzione d’onore al Conservatorio U. Giordano di Foggia, ha iniziato i suoi studi sotto la guida del padre Francesco perfezionandosi con il M° L. Piovano (primo violoncello dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e con il M° M. Polidori (primo violoncello Teatro alla Scala).

Dal 2013 Suona un pregiato violoncello ‘’Raffaele Fiorini’’ 1894 appartenuto al violoncellista Osvaldo Pirani. Dal 2016 studia presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida del M° G. Gnocchi e attualmente presso l’accademia Nazionale di Santa Cecilia con il M° G. Sollima.