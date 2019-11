Gianluca Guidi cura la messa in scena di una delle più amate commedie musicali italiane, a firma di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, interpretando il ruolo che fu del padre Johnny Dorelli. Liberamente ispirata a After me the deluge di David Forrest, la storia narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale.

Biglietti in vendita dal 24 giugno.

Intero: 39,00 euro

Over 65: 34,00 euro

Under 30: 23,00 euro

BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE

Viale Mazzini 39 - Vicenza

biglietteria@tcvi.it

Per giorni e orari di apertura consultare il sito www.tcvi.it

Gianluca Guidi | Aggiungi un posto a tavola - Musical

MER 27 NOV

20:45

Teatro Comunale Città di Vicenza

Viale Giuseppe Mazzini 39, 36100 Vicenza