"Gentleman": il rapper Gué Pequeno a "Le Piramidi" per incontrare i fan

GUIDA AI CONCERTI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 17.30 il rapper Gué Pequeno incontrerà i propri fan al Centro Commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo per il firma-copie del nuovo album "Gentleman" e per scattare le foto di rito. L'appuntamento è nella piazza centrale della struttura.

GUE' PEQUENO. Pseudonimo di Cosimo Fini (nato a Milano il 25 dicembre 1980), è un rapper e produttore discografico italiano, membro del gruppo rap Club Dogo e del collettivo Dogo Gang. Da solista la sua discografia comprende anche "Il ragazzo d'oro" (2011); "Bravo ragazzo" (2013); "Vero" (2015); Santeria (con Marracashnel 2016).

GENTLEMAN. Il 21 aprile 2017 Gué Pequeno ha pubblicato per il download digitale e per lo streaming il singolo "Trinità", promosso dal relativo videoclip diretto da Igor Grbesic e Marc Lucassulle. A seguire è stato il doppio singolo "Non ci sei tu/T'apposto", pubblicato il 2 giugno dello stesso anno. Il 6 giugno il rapper ha annunciato in via ufficiale il 4° album solista "Gentleman", previsto per il 30 dello stesso mese e composto da diversi brani in collaborazione con vari artisti, tra cui Sfera Ebbasta e Marracash. L'edizione standard dell'album è stata commercializzata nelle edizioni Red Version e Blue Version, caratterizzati da copertina e bonus track differenti, mentre quella deluxe è stata resa disponibile esclusivamente su "Amazon.com".

