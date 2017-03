Gazebo primule gialle, pane arabo e informazioni sulla donazione sangue a Vicenza

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo dalle 8 alle 18 nella Loggia del Capitaniato a Vicenza in piazza dei Signori, saranno allestiti due gazebo, uno dell’associazione Donna Chiama Donna onlus che offrirà primule gialle, ed un altro del Centro Culturale Islamico Ettawbavi, che offrirà thè, pane arabo e dolci tradizionali. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto al Centro Comunale Antiviolenza di Vicenza – CeAv. L’iniziativa è a cura dell’associazione Donna Chiama Donna e del Centro Culturale Islamico Ettawbavi. Un altro gazebo sarà presente sempre a Vicenza in contra’ Cavour dalle 15 alle 18, dove la FIDAS distribuirà materiale per sensibilizzare sull’importanza di donare il sangue. L’iniziativa è a cura dell’associazione Donatori di Sangue onlus – Fidas Vicenza.

ELENCO MANIFESTAZIONI