Garganica 2018: alla scoperta dei vini vulcanici del Gambellara DOC

Un viaggio nel bicchiere alla scoperta dei vini vulcanici e dell’uva regina del territorio vicentino tra degustazioni, abbinamenti gast ronomici, laboratori, racconti dei vignaioli e turismo esperienziale: da sabato 9 a lunedì 11 giugno andrà in scena per la prima volta a Vicenza “Garganica”, la rassegna itinerante dedicata alla Garganega vulcanica e alle eccellenze enologiche del Gambellara Doc.

Nel cuore del centro storico, all’interno del Palazzo delle Opere Sociali (Piazza Duomo 2), venti protagonisti dell’enogastronomia locale tra aziende vitivinicole e artigiani del gusto proporranno in degustazione i vini vulcanici del territorio di Gambellara abbinandoli a salumi, formaggi, mieli, prodotti da forno, piatti tradizionali e altre specialità tipiche locali.

L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Gambellara e dalla Strada del Recioto e dei Vini Gambellara Doc con il patrocinio del Comune di Vicenza, la collaborazione di Confcommercio Vicenza e Fondazione Italiana Sommelier Veneto e il sostegno del nuovo partner bancario Crédit Agricole FriulAdria, si terrà nella giornata di sabato dalle ore 17 alle 22 e in quelle di domenica e lunedì dalle ore 16 alle 20.

“Con quest’edizione Garganica sbarca in città – spiega il presidente del Consorzio Tutela Vini Gambellara Doc Silvano Nicolato – per far conoscere e apprezzare sempre più il Gambellara Doc e la Garganega del nostro territorio vulcanico attraverso un programma ricco e articolato che vede la collaborazione e il coinvolgimento di tanti protagonisti del gusto e del vino impegnati ogni giorno a trasmettere con i loro prodotti il cuore e l’eccellenza di questo angolo di Veneto”.

“Valorizzare le eccellenze enologiche del territorio significa dare un ulteriore contributo all’appeal turistico del Vicentino, che deve fare leva anche su punti di forza come la tradizione gastronomica – afferma Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza -. L’idea di fare dei negozi e dei pubblici esercizi del centro città degli “ambasciatori” del gusto e del territorio è la filosofia che ci ha portato a coinvolgere i nostri associati in questa iniziativa, che contiamo abbia un ottimo successo”.

“Siamo orgogliosi di affiancare per la prima volta quest’anno Garganica 2018, una rassegna che valorizza un territorio importante dal punto di vista economico e agroalimentare”, ha dichiarato il direttore territoriale di Crédit Agricole FriulAdria Simone Schiesaro.

Durante l’evento sarà possibile partecipare anche a quattro laboratori di degustazione organizzati da esperti sommelier e produttori locali per scoprire i segreti dei vini vulcanici e le mille possibilità di abbinamento a tavola. Sabato, alle ore 18, l’appuntamento sarà con i migliori anni del Gambellara Classico, una degustazione “verticale” di diverse annate dal 1996 al 2016.

Un viaggio nel tempo che tornerà domenica, allo stesso orario, con protagonista in questo caso il Recioto di Gambellara Classico, mentre alle 19 spazio a nuove interpretazioni di pasticceria con “In Solito Panettone e le Veneziane Speziate” in compagnia di Dario Loison e gli chef del territorio. “Il Gambellara giusto al momento giusto” è invece il titolo del laboratorio in programma lunedì alle ore 17, quando i partecipanti saranno guidati alla scoperta delle diverse sfumature di questo vino vulcanico.

Durante la manifestazione verrà proiettato anche un filmato di presentazione della nuova proposta di turismo esperienziale nel territorio di Gambellara.

Costruttiva la collaborazione con la Confcommercio di Vicenza per gli eventi TASTE GAMBELLARA, che coinvolge alcuni negozi del centro storico ed HAPPY GAMBELLARA, a cui partecipano i pubblici esercizi (vedi scheda allegata).

E’ già possibile acquistare il biglietto dell’evento sul sito www.musement.com.

Il biglietto (13 euro on line invece che 15 euro durante i giorni dell’evento) comprende la degustazione libera dei vini proposti, un calice da degustazione con tracolla porta calice e piatto di tipicità gastronomiche. E’ possibile acquistare a parte il ticket per i laboratori guidati.