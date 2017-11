Garage & Radio VIP Vicenza Party: raduno auto d'epoca e sportive a Schio

GUIDA MOTORI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 18 novembre alle 19 Garage & Radio VIP Vicenza Party all'Enne 2 Music Pub di Schio in via Lago di Garda 28 con raduno auto d'epoca/sportive (no diesel e tuning) e musica in diretta live su Radio Vicenza (100.3 FM) per tutta la serata con l'appuntamento VIP Radio VIcenza Party.

Music 360° byKris T. (Roba Da Matti, 24Mila Baci, Freitag). Closing Night: Filip Myke. Le ragazze immagine saranno vestite da Gaber Thiene. L'evento è organizzato dalle Vecchie Monelle. Ingresso gratuito.

Promozioni: Trancio pizza e 2 birre 8 euro / Trancio pizza 2 birre e 1 amaro 10 euro / 2 birre e 1 amaro 6 euro.

Infoline: Erica 330.485364 - www.facebook.com/vecchiemonelle1/?fref=ts

