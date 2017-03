Gara ciclistica krono Fìzi:K "La Rosina" a Marostica

Sabato 18 marzo alle 9 è in programma la gara ciclistica krono Fi:Zi:K "La Rosina" a Marostica con un percorso di 5 chilometri come antipasto della prestigiosa Granfondo Fìzi:k "La Rosina 2017 Città di Marostica", che si terrà domenica 23 aprile. Si partirà da piazza castello per arrivare alla mitica "Salita della Rosina", sede di memorabili tappe del Giro e di molte gare ciclistiche. Cronometro alla mano il primo, che nel minor tempo avrà raggiunto La Rosina avrà vinto la corsa. E' una prova ciclistica a cronometro individuale ad invito con bicicletta da strada per amatori. Lunghezza percorso: 4,9 km. Lunghezza salita 1,9 km. Pendenza media salita: 6,9%. Dislivello: 137 m (da 119 msm a 256 msm). Una classica del territorio vicentino che mette in palio un posto in griglia alla Granfondo di aprile. L'evento è organizzato da Studio Rx con la collaborazione del comune di Marostica ed il prezioso supporto di Fi'zi:k ed hotel ristorante La Rosina. La prova sarà valida come tappa del circuito Krono Race 2017 e del Campionato Provinciale ACSI. Massimo partecipanti: 200 concorrenti. Per informazioni: 0424 72799 - info@gfmarostica.it - www.kronorace.it/larosina.htm.

PARTECIPAZIONE: si possono iscrivere su invito alla manifestazione gli atleti non tesserati maschi e femmine dai 18 anni ai 75 anni. Aperta a tutti i tesserati F.C.I. - ACSI ed Enti di Promozione Sportiva in possesso di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico e ai cicloamatori stranieri in regola con la federazione di appartenenza. Per chi non fosse tesserato con alcun Ente, verrà richiesta copia del certificato di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo ed il tesseramento annuale con ACSI che fornisce la copertura RC e di morte/invalidità e diaria ospedaliera. I professionisti, gli Elite (uomini e donne) e gli Under 23 sono ammessi esclusivamente a scopo promozionale su previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno partecipare in alcun modo alla classifica.

