Gara 5 Finale ALPS Hockey League: ultimo appello per l'Asiago a Renon

Lunedì 10 aprile alle ore 20 è in programma la Gara 5 Finale ALPS Hockey League tra la Migross Asiago e i Rittner Buam Renon all’Arena Ritten di Collalbo (BZ) con la serie sul 3 a 1 in favore degli altoatesini. Dopo la sconfitta di sabato scorso all'overtime per 4 a 3 al Pala Hodergart, i giallorossi saranno costretti a vincere per mantenere viva la contesa dell'atto finale del campionato con un solo risultato possibile per non consegnare nelle mani dei Rittner Buam il titolo di primo campione della SKY Alps Hockey League.

Adesso gli altotesini avranno a disposizione 3 match point consecutivi per aggiudicarsi la finale al meglio delle sette gare. Ai "Leoni" di coach Barasso servirà la gara perfetta e un pizzico di fortuna in più per continuare la serie in Gara 6 ad Asiago con la speranza di giocarsi il titolo nell'ultima Gara 7 a Collalbo. Il Migross non può più sbagliare un colpo per regalare un sogno ai suoi tifosi. Info: www.asiagohockey.it

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Migross Asiago: Cloutier ( Mantovani ); Forte Francesco; Sullivan Michael; Sullivan Daniel; Strazzabosco Andrea; Long Colin Wesley; Scandella Giulio; Kolanos Krystofer; Dal sasso Davide; Tessari Matteo; Miglioranzi Enrico; Stevan Michele; Casetti Lorenzo; Piva Stefano; Nigro Anthony; Marchetti Stefano; Lutz Andreas; Conci Davide; Benetti Federico; Pace Fabrizio; Magnabosco Jose Antonio

Rittner Baum: Killeen (Fink); Tauferer Ivan; Sprukts Janis; Vigl Christoph; Ploner Maximilian; Fauster Matthias; Ebner Fabian; Alber Andreas; Kostner Julian; Eisath Alexander; Tudin Daniel; Frei Alex; Spinell Markus; Kostner Simon; Tauferer Hanno; Borgatello Christian; Hofer Roland; Ahlström Victor; Ahlströhm Oscar; Traversa Tommaso; Spinell Thomas

