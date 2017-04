Gara 4 Finale ALPS Hockey League: una notte da "Leoni" per Asiago contro Renon

Sabato 8 aprile alle 20.30 è in programma la Gara 4 della Finale del Campionato ALPS Hockey League tra il Migross Asiago e il Rittner Buam Renon al Pala Hodegart di Asiago in viale Stazione. Dopo la sconfitta in terra altoatesina per due a zero in Gara 3, la serie è in favore del Renon per due partite ad una nella formula del "Best of Seven" (al meglio delle sette partite). Continua così l'avventura in finale per i "Leoni Giallorossi", che dovranno assolutamente vincere per rimanere in scia degli avversari. Infatti un'altra vittoria della rivale storica Rittner Buam permetterebbe agli altoatesini di giocarsi il "match ball" per il titolo lunedì 10 aprile sul "ghiaccio amico" di Collalbo (BZ).

UNA VITTORIA PER CONTINUARE A SOGNARE: Alla formazione di coach Barrasso non rimane che l'imperativo del successo a tutti i costi per far rispettare la legge casalinga dell'Hodegart. L’arma in più per pareggiare di nuovo la serie saranno sicuramente i tifosi giallorossi per un'altra notte da vivere intensamente insieme ai propri beniamini, inseguendo il sogno di vincere l'ALPS Hockey League. Proprio per questo si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere il cuore oltre l'ostacolo.

DIRETTA STREAMING E TELEVISIVA: la partita sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito e su Asiago.tv e in diretta tv su Eden TV, canale 86 del digitale terrestre.

AVVERTENZE PER I TIFOSI: per i tifosi che per raggiungere Asiago percorreranno la SP349 del Costo, si ricorda che la strada sarà chiusa per lo svolgimento della gara per vetture storiche e moderne "Salita del Costo" dalle ore 9 fino alle ore 14.

