Gara 2 Semifinale Play-Off Scudetto: Schio contro Ragusa al PalaRomare

Mercoledì 19 aprile alle 20.30 è in programma al PalaRomare di Schio la Gara 2 Semifinale Play-Off Scudetto 2016-2017 Serie A di basket femminile tra il Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa. Dopo la vittoria in Gara 1 nel giorno di Pasquetta per 78 a 59 contro le siciliane sempre al palazzetto dello sport in viale delle Industrie 96, le orange hanno la possibilità di incrementare la serie (1-0 per le scledensi) al meglio delle 5 partite, sfruttando ancora il fattore casalingo davanti ai propri tifosi. Il programma della serie: Gara 3 sabato 22 aprile a Ragusa; eventuale Gara 4 lunedì 24 aprile a Ragusa; eventuale Gara 5 giovedì 27 aprile a Schio. Per informazioni e aggiornamenti: 0445.576116 - info@familabasket.it - www.familabasket.it - www.facebook.com/familabasket.it/

Le probabile formazioni:

FAMILA WUBER SCHIO: Yacoubou I., Martinez Prat N., Bestagno M., Gatti G., Tagliamento M., Anderson J., Masciadri R., Zandalasini C., Sottana G., Ress K., Macchi L. All. Procaccini Mauro

PASSALACQUA RAGUSA: Larkins E., Consolini C., Gorini M., Valerio L., Spreafico L., Formica A., Bagnara B., Brunetti F., Vanloo J., Ndour Gueye A., All. Recupido Gianni.

