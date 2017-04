Gara 2 Finale ALPS Hockey League: Asiago sfida Renon al Pala Hodegart

Lunedì 3 aprile alle 20.30 è in programma al Pala Hodegart di Asiago la Gara 2 Finale SKY Alps Hockey League tra Migross Asiago e Rittner Bauman Renon. Ai giallorossi servirà la partita perfetta per pareggiare la serie dopo la pesante sconfitta in terra altoatesina per 4 a 1 nella prima sfida. Un impegno gravoso ma non impossibile in una finale al meglio delle sette gare. La squadra di Barrasso cercherà di trovare la prima vittoria stagionale contro la bestia nera del Renon.

CINISMO OFFENSIVO: servirà certamente ridurre al minimo gli errori oltre ad una grande disciplina per non concedere superiorità numeriche e ritrovare il cinismo offensivo, anche se la difesa degli altoatesini concede molto poco. Nelle 9 partite di play-off l’attacco dell’Asiago ha segnato 33 gol: i più prolifici sono stati G. Scandella con 8 reti e K. Kolanos con 6. In gara 1 il Rittner ha sbloccato subito il risultato, gestendo poi la partita con una prova di grande solidità fisica e psicologica. Quindi bisognerà chiudere le fonti di gioco avversarie con grinta e concentrazione dal primo all'ultimo minuto per concretizzare le occasioni create.

SPINTA DEL PUBBLICO: i tifosi dovranno essere l'uomo in più per i giallorossi, che hanno sostenuto i propri beniamini in gran numero anche in trasferta all’Arena di Collalbo per gara 1. Adesso è il momento di scaldare nuovamente con il tifo il Pala Hodegart per vivere un sogno e scrivere una nuova pagina di storia vincente per l'Hockey Asiago.

DIRETTA STREAMING E TV: la società giallorossa ha comunicato che anche le partite casalinghe della finale di SKY Alps Hockey League, come già fatto nel corso dell’intera stagione, saranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul sito www.asiagohockey.it e sul canale 86 del digitale terrestre su Eden TV, consentendo di soddisfare le numerose richieste dei tanti tifosi sparsi per tutto il mondo, che non avranno la possibilità di assistere agli incontri dal vivo.

