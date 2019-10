Gallerie Palazzo Leoni Montanari: ingresso gratuito e numerose iniziative

ALLE GALLERIE DI PALAZZO LEONI MONTANARI A VICENZA INGRESSO GRATUITO DOMENICA 3 NOVEMBRE E MOLTE INIZIATIVE DA VENERDI’ A DOMENICA IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELLA MOSTRA DEDICATA ALL’ “OSPITE ILLUSTRE” JEAN-MICHEL BASQUIAT

In occasione della chiusura della mostra Jean-Michel Basquiat, Moses and the Egyptians, L’Ospite illustre, da Bilbao, esposta a Palazzo Leoni Montanari, visibili ad ingresso libero, i lavori dei ragazzi dell’ENGIM che hanno partecipato al progetto Tutte le strade portano al museo e dei nove street artist che hanno lavorato alle Gallerie in occasione della Giornata del Contemporaneo

Venerdì 1 e domenica 3 passeggiate d’arte dedicate a Jean-Michel Basquiat

Da venerdì a domenica, iniziative collegate alla mostra Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e bellezza nell’arte russa, con laboratori creativi per famiglie e passeggiate d’arte



Gran finale per la mostra Jean-Michel Basquiat, Moses and the Egyptians, L’Ospite illustre, da Bilbao, fino al 3 novembre alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza.

Domenica 3 novembre, apertura gratuita delle Gallerie con numerose iniziative rivolte a pubblici di tutte le età.

Ancora una volta protagonisti i giovani, con esposizione dei lavori dei ragazzi di ENGIM Veneto Formazione Orientamento Cooperazione Lavoro che hanno aderito al workshop Tutte le strade portano al museo. L’idea dell’iniziativa era quella di immaginare le decorazioni murali per riqualificare gli spazi comuni nei quartieri in cui viviamo. Partendo dalla visita alla mostra dossier dedicata a Jean-Michel Basquiat si è creato un dialogo con i partecipanti che ha portato alla progettazione di alcuni bozzetti, visibili in occasione del finissage della mostra, negli spazi al piano terra delle Gallerie dedicati alla street art. Hanno lavorato al progetto gli studenti della classe 2OSV, coordinati dalla docente Stella Babetta e seguiti da Agata Keran, coordinatrice dei servizi educativi delle Gallerie.

Gli stessi spazi ospitano le opere di nove street artist che si sono cimentati a raccontare le gallerie in occasione della giornata del contemporaneo. Koes, Nolac, Bolo, Acme107, Irek, Fabu, Cinque61, AlessioB e Dieci i nomi d’arte del gruppo di artisti, affermati ed emergenti, che hanno collaborato grazie all’associazione Jeos in occasione della giornata del contemporaneo ispirati dal palazzo barocco e dall’opera straordinaria di Jean-Michel Basquiat proveniente dal Museo Guggenheim di Bilbao.

Venerdì 1 novembre alle 17 e domenica 3 novembre alle 17 saranno proposte passeggiate tematiche dedicate alla mostra di Basquiat: “Libertà e riscatto: le profezie underground di Basquiat”. I percorsi, della durata di 30 minuti, prevedono il costo di 3 euro a persona.

Proseguono inoltre le molte iniziative dedicate alla mostra in corso alle Gallerie Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e bellezza nell’arte russa.

La passeggiata d’arte Visioni interiori. Il carisma dell’icone nella ricerca artistica tra Otto e Novecento (3 euro a persona), sarà proposta venerdì 1 alle 16, domenica 3 alle 11 e alle 16.

Inoltre, da venerdì a domenica, dalle 10 alle 17 le famiglie potranno partecipare al percorso ludico in autonomia Punto, linea, cerchio: un viaggio a 360° su un’icona che coinvolge bambini e adulti grazie al supporto di un fantasioso e colorato libretto di istruzioni e con un momento di creatività in laboratorio, dove realizzare un originale collage (3 euro a bambino).

La domenica alle Gallerie si concluderà con un concerto che vedrà protagonisti i vincitori del XIII Concorso di Musica Antica - Premio Fatima Terzo, con musiche del barocco italiano e la direzione artistica di Fabio Missaggia. Alle 16 30 l’incontro con i protagonisti, alle 17 il concerto (biglietto unico 7 euro).