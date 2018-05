Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari aderisce alla Notte Europea dei Musei

Oltre alla visita alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia e Baroccracking, vengono proposte molteplici attività rivolte a varie generazioni, all’insegna del racconto e della creatività. Arte e teatro, percorsi di gioco e sensoriali, per vivere originali esperienze museali, ispirate ai tesori d’arte di ogni tempo. Per la serata è previsto anche un evento eccezionale: verranno esposte al pubblico due importanti opere appartenenti alla collezione d’arte già Cassa di Risparmio di Venezia, incorporata in Intesa Sanpaolo nel 2014. Una raccolta costituita da interessanti testimonianze dell’arte veneziana dal XVI al XX secolo, che dall’autunno 2018 sarà esposta in uno spazio appositamente dedicato alla Fondazione Querini Stampalia, prestigiosa istituzione veneziana alla quale la Banca ha affidato la collezione in comodato. Si tratta di due vedute veneziane dipinte dal celebre Canaletto: Il Canal Grande verso Cannaregio con la chiesa di San Geremia, palazzo Labia e il ponte delle Guglie e Il Canal Grande verso il bacino di San Marco e la chiesa della Salute. Questi dipinti hanno un percorso collezionistico comune, poiché entrambi provengono dalla raccolta Spencer Hall di Malmesbury e sono repliche autografe dei rispettivi prototipi conservati nelle collezioni reali di Windsor, realizzati tra il 1729 e il 1730, su commissione dell’illustre Joseph Smith, mercante e console inglese a Venezia, nonché amico e promotore dei grandi artisti del suo tempo. Per tutta la serata un operatore museale sarà a disposizione del pubblico per offrire un breve racconto dedicato alle due opere. Nel contempo, le altre sezioni museali verranno coinvolte in un particolare itinerario all’insegna dei sensi e delle emozioni olfattive: Note di profumi: tra immagini, storie e fragranze realizzato in collaborazione con Integra Fragrances. Un racconto simbolico di quattro opere, frutto di tradizioni artistiche diverse, arricchito con la percezione diretta di essenze evocate nei dettagli iconografici. Il percorso è programmato alle ore 21.00, 22.00, 23.00.

Un altro happening di grande rilievo, del tutto inedito, è di carattere performativo: Riti e miti della seduzione di oggi, a cura dei giovani under 25 che hanno partecipato a un laboratorio teatrale attuato alle Gallerie negli ultimi mesi, con la direzione artistica di Andrea Dellai. Tale percorso espressivo rientra tra le molteplici attività collaterali promosse in occasione della mostra La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia e verrà proposto alle ore 20.30, 21.30, 22.30, 23.30.

Per i più piccoli, è prevista invece un’intrigante opportunità di viaggio e di divertimento tra le mille meraviglie dello spazio museale, attraverso una caccia al dettaglio dal titolo Di notte nel bosco incantato, per scoprire i segreti dei fantastici animali che animano le stanze del palazzo barocco (dalle ore 20.00 alle 23.30, età consigliata 4-13 anni).

Informazioni e prenotazioni:

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari

Contra’ Santa Corona, 25

36100 Vicenza

Numero verde 800.578875

www.gallerieditalia.com

info@palazzomontanari.com