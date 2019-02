Dopo Jamil, la stagione 2019 dei live del LIV continua a proporre fortissime novità:

GALLAGHER in concerto w/ Traffik & Youngotti

“bambini selvaggi trap tour”

9 Febbraio 2019 // LIV di Bassano del Grappa (VI)





21:30 apertura porte

warm up w/ Rayan // Gold Leaves Academy

+ Bali, Daniel, Borto



> 22:30

GALLAGHER w/ Traffik & Youngotti



> 23:30

AFTERSHOW



Info Ticket:



• con smartpass la prima consumazione a 13€

• prevendite online con prima consumazione a 13€ + dp

• VIP ZONE TICKET A 35€ + dp

(Ingresso salta fila, area riservata, 2 drinks, meet & great con la band, palco rialzato)

SOLO 100 TICKETS DISPONIBILI

• aftershow €10 (dopo le 00:30)





• tavoli a partire da 30€



>> Come ogni concerto, evento aperto a tutti



Biglietti disponibili su circuito www.mailticket.it o cartacei dal tuo PR di fiducia