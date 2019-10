Galaxy painting per disegni "spaziali" da Viridea

Viridea organizza un incontro creativo dedicato alla tecnica “Galaxy painting”, che permette di realizzare bellissimi sfondi ispirati allo spazio e alle galassie con l’uso dei pennarelli acquerellabili.



L'incontro avrà una durata di tre ore e sarà tenuto da Lucia Pasini, blogger di www.bubblesbeforebed.com.



La dimostratrice spiegherà passo passo come sfumare e acquerellare i pennarelli Aqua Brush Duo di Lyra, in modo da creare suggestivi sfondi "spaziali" per cartoline, segnalibri e bellissimi tramonti da incorniciare.

Anche i partecipanti avranno la possibilità di provare in prima persona la Galaxy Painting, grazie ai pennarelli Lyra Aqua Brush Duo messi a disposizione da Fila, seguendo le ispirazioni creative e i consigli delle insegnanti.



L'esperta resterà a disposizione, al termine dell’incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire altri suggerimenti o consigli pratici.