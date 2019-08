Gala Lirico a Villa Piovene

OPERA GALA A VILLA PIOVENE PORTO GODI

con il tenore Cristian Ricci e il progetto internazionale del Laboratorio lirico



Ha ormai il sapore della tradizione l’appuntamento estivo con la lirica e il belcanto promosso ogni ano il

primo fine settimana di agosto in Villa Piovene Porto Godi a Toara di Villaga.

Un appuntamento a cui gli appassionati d’opera hanno cominciato ad appassionarsi già dalla prima

edizione, nove anni fa.

Il concerto si terrà sulla scalinata del parco di Villa Piovene Porto Godi a Toara di Villaga sabato 3 agosto

con inizio alle ore 21,00. Un interessante connubio tra arte, musica, belcanto, con brindisi finale offerto

dalla Cantina Piovene Porto Godi a tutti i partecipanti all’evento.



Il tenore Cristian Ricci si esibirà in celebri romanze e arie del grande repertorio. Ad accompagnarlo al

pianoforte il maestro Fausto di Benedetto. Si alterneranno nella prima parte gli artisti e gli allievi del

Laboratorio lirico del Veneto: il soprano Dong Qing, il baritono Zhu Zhentao, i soprani Silvia Bonino e Anna

Grotto, il tenore Seokwon Kim, i soprani Ma Fei e Catia Neris.



“Non solo un momento di ritrovo e di festa estiva- sottolinea il Sindaco Eugenio Gonzato- ma una bella

occasione per fare cultura nel nostro territorio e per promuovere le nostre eccellenze in una Villa che

sostanzialmente è rimasta fedele al modello cinquecentesco di produttività. Per noi è ormai un

appuntamento irrinunciabile dell’estate."

I protagonisti di questo sodalizio sono come sempre il Sindaco di Villaga Eugenio

Gonzato, il tenore Cristian Ricci, direttore artistico del Laboratorio lirico del Veneto e la famiglia Piovene

Porto Godi. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco di Villaga ed è sostenuto dalla Cassa

Rurale ed Artigiana di Brendola.



In caso di maltempo il concerto avrà luogo in luogo coperto nel parco della Villa. Ingresso unico euro 5.