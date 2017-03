"Fuori Mercato": vintage, artigianato e riciclo creativo a Vicenza

APPUNTAMENTI E MERCATINI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA DAL 3 AL 5 MARZO

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 12 MARZO

Sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9 alle 19.30 in piazza delle Erbe a Vicenza è in calendario "Fuori Mercato" per la rassegna di articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo. Sarà presente una sezione dedicata alle tendenze di artigianato artistico e riciclo creativo per la trasformazione di oggetti e materiali in articoli di diverso pregio, con nuovi contenuti di design e originalità e con una nuova forte impronta manuale e creativa. Si effettueranno laboratori creativi per bambini ed adulti. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Pandora, in accordo con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” e in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Per maggiori informazioni contattare: associazioneculturalepandora@gmail.com.

ELENCO MERCATINI