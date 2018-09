Fuori mercato: mercatino vintage in centro storico

Domenica 23 settembre, e nei fine settimana 6-7 ottobre e 3-4 novembre piazza delle Erbe sarà teatro della manifestazione Fuori Mercato – Animazioni ed intrattenimenti, a cura dell’associazione Botteghe di piazza delle Erbe, in collaborazione con l’associazione culturale Pandora: la mostra mercato di articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, esporrà in particolare oggetti, accessori, abiti, mobili, arredi, articoli di collezionismo e modernariato in stile vintage dalle 9 alle 19.30.