“Fuori Mercato” in Piazza delle Erbe, Mercatino vintage del riciclo e artigianato

Sabato 3 e domenica 4 marzo, per tutto il giorno in piazza delle Erbe, arriva Fuori mercato, mercatino vintage, dell’artigianato e del riciclo creativo, con intrattenimento musicale e vendita di mimose. A cura dell'associazione Culturale Pandora, in accordo con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe”. Info: associazioneculturalepandora@ gmail.com