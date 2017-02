"Fuori Mercato": i dolci creativi di Carnevale a Vicenza

Sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 9 alle 19.30 torna a Vicenza in piazza delle Erbe "Fuori Mercato", la tradizionale rassegna di articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, organizzata dall'Associazione Culturale Pandora in accordo con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” e in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. I visitatori potranno ammirare inoltre la sezione dedicata alle tendenze di artigianato artistico e riciclo creativo per la trasformazione di oggetti e materiali in articoli di diverso pregio con nuovi contenuti di design e originalità e con una nuova forte impronta manuale e creativa. Questa edizione sarà dedicata al Carnevale con la vendita di dolcetti e specialità tipiche, come frittelle e galani, oltre a nuove produzioni dolciarie creative. "Fuori Mercato" si svolgerà ogni primo weekend del mese fino a giugno compreso e dopo la pausa estiva riprenderà nel mese di settembre. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com.

