Frutta e verdura che aiutano l'abbronzatura al mercato di Campagna Amica

Il Mercato di Campagna Amica è vendita di prodotti a chilometro zero e stagionali, frutta e verdura prodotta in modo ecosostenibile, rispettando l'ambiente e le esigenze del terreno, senza abusare di pesticidi inappropriati. E' un momento di contatto diretto tra coltivatore e e consumatore dove scoprire le caratteristiche degli ortaggi da chi li conosce meglio di tutti: il contadino.



Questo fine settimana ci sono delle iniziative particolari visto il gran caldo. I visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

L'azienda agricola Cantona proporrà degli assaggi ideali per l’estate e per la tintarella e Susanna Miola le ricette per fare delle vere squisitezze.

Sabato 27 luglio ore 11 verranno proposte frutta e verdura che aiutano l'abbronzatura. Segreti e ricette a cura de Il Giglio Rosso di Susanna Miola.

Domenica 28 luglio, sempre alle 11, invece, sarà la volta di una straordinaria e colorata degustazione di succhi di Corte Ciliegia. Frutta e verdura che aiutano l'abbronzatura. Brutti ma buoni, la frutta di stagione un po' ammaccata buona da mangiare, infatti, può diventare una deliziosa confettura o un succo rinfrescante e rigenerante.

“Consumare i prodotti dei mercati di Campagna Amica, rigorosamente di stagione – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – è la scelta giusta per nutrirsi correttamente. Al contempo, però, è anche una scelta etica, in quanto significa favorire l’economia locale e ridurre l’anidride carbonica liberata nell’aria con lo spostamento di cibi per lunghi tragitti. Una scelta, quindi, che favorisce la stagionalità, a scapito di quanti, senza precise ragioni, vogliono mettere in tavola prodotti fuori stagione, il più delle volte neppure particolarmente gustosi”.

Il mercato di Campagna Amica del Foro Boario a Vicenza è operativo a Ca’ Balbi, mentre il mercato di Sarcedo è stato trasferito a Madonnetta, di fronte alla chiesa, vicino alla biblioteca civica, in piazza Vellere.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.