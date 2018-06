"From ME to WE": TEDxVicenza 2018 al Teatro Comunale

Sabato 9 giugno dalle 11 alle 18.30 si terrà "From ME to WE" per la quarta edizione della rassegna culturale TEDxVicenza al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39.

Il mondo è fatto di idee. Le idee cambiano le nostre vite, accendono passioni, regalano nuove possibilità. Noi siamo fatti di idee: nostre e di chi ci sta intorno. Idee che ci rendono vivi, capaci di innescare piccole, grandi rivoluzioni culturali verso strade inesplorate. Ma un’idea non è nulla se non viene condivisa. Non può realizzarsi se non è comune a una molteplicità di persone. Ecco perché spostare l’asse da un unico soggetto a una pluralità è oggi una sfida importante e imprescindibile. Di più: è una necessità. A volte può essere un semplice dettaglio a fare la differenza, offrendo una piega magica al destino. Anche un’unica lettera.

From ME to WE cambia le consonanti del futuro trasformando l’uno in molti, amplificando lo sguardo, tracciando un percorso che non appartiene più a una singola persona, ma a un’intera collettività.

Con From ME to WE la quarta edizione di TEDxVicenza non vuole solo mostrare una nuova visione di cambiamento. Vuole realizzarlo.

TED: acronimo di Technology, Entertainment, Design il TED è un’organizzazione noprofit, che cura eventi con l’obiettivo di far incontrare le menti e le idee più stupefacenti e innovative del pensiero globale. La sua mission può essere riassunta nel motto “ideas worth spreading”. TED crede fermamente nel potere che le idee hanno di cambiare il comportamento e la vita delle persone e il modo in cui queste si relazionano l’una con l’altra. Ogni anno TED riunisce personalità di spicco che si alternano sul palco per condividere idee e progetti innovativi. I loro interventi sono poi messi a disposizione, gratuitamente, sul sito ted.com affinché i loro messaggi possano essere diffusi in tutto il mondo. Agli eventi TED sono intervenuti Bill Gates, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, Bono Vox, i co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, Richard Branson, Al Gore, Isabel Allende e centinaia di altri influenti intellettuali e opinion leader.

L’organizzazione concede, tramite licenza, la possibilità di realizzare versioni locali degli eventi TED, i TEDx (x=independently organized TED event), con l’obiettivo di trasmettere lo spirito e l’esperienza TED ad un pubblico sempre più vasto.

(foto sito TedX Vicenza)

I PRESENTATORI DI TEDxVICENZA 2018