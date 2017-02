"Friends In Maschera" al Palladium Museum di Vicenza

CARNEVALE 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

Domenica 26 febbraio dalle 18 alle 24 lo staff di "Friends In" in collaborazione con "Non Ho l’Età" organizza l'evento "Friends In Maschera" con una speciale festa in maschera al Palladio Museum di Vicenza presso Palazzo Barbaran Da Porto in contrà Porti 11. Un appuntamento elegante per vivere la bellezza di una location raffinata e per visitare in modo esclusivo la mostra "Andrea Palladio: Il Mistero del Volto". Nella Sala Minerva è previsto un gran buffet fino alle 21.30 con un drink da consumare. La console dei dj "Friends In" con Buffadoc, Carlo Bari, Pietro Ronconi, Signor Sam allieteranno il pubblico immerso nell’unicità delle sale affrescate. Il tema della serata sarà il volto e i segreti del grande architetto berico. Per questo ai partecipanti è richiesto come abito, oltre ad uno "Smart Dress Masquerade", di indossare anche una maschera simbolica. Infine coloro che parteciperanno all'evento ricevareranno l'entrata omaggio per la serata al Totem di "Friends". Biglietto + Ingresso Mostra: 20 euro. Per informazioni: friendsvicenza@gmail.com. Per prevendite: Buffa 339.1944481 - Charlie 349.3231540 - Max 346.4065500 - Mirco: 338.8513409.

