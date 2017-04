"Freestyle": acrobazie di moto e quad in aria al Foro Boario di Vicenza

Domenica 11 giugno alle 16 al Foro Boario di Vicenza si terrà lo spettacolo "Freestyle" di moto e quad con artisti di fama nazionale ed internazionale per la rassegna "Vicenza in Festival 2017" (vedi programma). E' prevista la presenza di piloti professionisti che con moto e quad si esibiranno utilizzando due rampe di lancio e un atterraggio mobile doppio con acrobazie in aria, come il back flip. Questi professionisti a cavallo dei loro mezzi lasceranno tutto il pubblico con il fiato sospeso. A commentare le esibizioni ed entusiasmare il pubblico ci sarà uno speaker commentatore. Per questa giornata ci saranno 5 piloti di moto freestyle e 1 pilota di quad del team Daboot.

