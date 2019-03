Free Solo - Bassano del Grappa

FREE SOLO, il film candidato agli Oscar come miglior documentario, racconta l’eccezionale salita da parte del climber Alex Honnold della via Freerider su El Capitan: quasi mille metri di dislivello senza corda e senza protezioni.

Honnold ha effettuato l’ascensione sabato 3 giugno 2017, raggiungendo la vetta in sole 3 ore e 56 minuti. "Probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia" ha scritto il New York Times. Il film, realizzato da National Geographic Documentary Films, vede la regia di Elizabeth Chai Vasarhelyi e del fotografo, regista e alpinista di fama mondiale Jimmy Chin, grande amico di Honnold. FREE SOLO è presentato e distribuito in Italia da Itaca Srl / The Outdoor Community

Per info consultare https://www.banff.it/freesolofilm-italia/