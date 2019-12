Fred de Palma @VillaBonin

Arriva FRED DE PALMA sabato a Villa Bonin.

Chi è Fred De Palma?

Pseudonimo di Federico Panala, altezza 1 metro e 78 centimetri, nasce a Torino il 3 novembre 1989. Non abbiamo nessuna informazione sui suoi genitori o sul suo percorso scolastico, della vita sentimentale non si sa molto solo che in passato ha avuto una relazione con la fashion blogger Valentina Fradegrada, ma sappiamo con certezza che ha iniziato la sua carriera musicale nel 2007, all’età di 18 anni.

Fred de Palma percorre i suoi primi passi da solista nel mondo musicale dal 2012 con il primo disco F.D.P. Collaborerà con con Moreno, Clementino, Shade e Marracash per il videoclip del brano Passa il microfono.

Due anni dopo è pronto il suo secondo album, anticipato dai singoli Il cielo guarda te, Adios e Ora che.

Nel giugno 2018 pubblica la canzone D’estate non vale in collaborazione con Ana Mena, rinnovando il sodalizio anche nel 2019 con il singolo estivo Una volta ancora. Infine, il 13 settembre 2019 rilascia il nuovo album Uebe.



Solo le emozioni più forti sopravvivono e la notte è l’unica culla per nuovi ricordi!



LINE UP DELLA SERATA

Ore 21.00 Ingresso cena

Ore 22. 30 Ingresso discoteca

Ore 02.00 Concerto Guest

DIC 14

Fred de Palma w/dUb @VillaBonin

sabato dalle ore 21:00 alle 04:00

VILLA BONIN - Club & Restaurant

Via del Commercio, 49,Vicenza