Franz Ferdinad al Marostica Summer Festival

Dal 3 al 20 luglio al Marostica Summer Festival si potranno infatti ascoltare Toto (3 luglio), Franz Ferdinand (8 luglio), Francesco De Gregori (10 luglio), Giorgia (12 luglio), Antonello Venditti (18 luglio) e… il rock dei Queen, nel live tribute della Compagnia del Villaggio (17 luglio).

Saranno poi gli scozzesi Franz Ferdinand, vera e propria icona internazionale, i nuovi protagonisti del festival. L’8 luglio la band, pietra miliare dell’indie pop, sarà a Marostica per una tappa del nuovo tour nato dall’uscita dell’ultimo disco, Always Ascending, ultimo tassello di una carriera iniziata con l’indimenticabile esordio discografico Franz Ferdinand (2004) che ha portato la band a essere considerata oggi un’istituzione della musica alternative e uno dei progetti più illuminanti del nuovo millennio musicale, vincitori di 2 Brit Awards e 1 Nme Awards come best live band, con oltre 7 milioni di album venduti in tutto il mondo.

Sarà una grande orchestra invece ad accompagnare Francesco De Gregori (10 luglio) nel tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto di Gnu Quartet, oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Imperdibile tournée estiva quella di Giorgia, una delle grandi voci della musica italiana, che approda a Marostica il 12 luglio con il suo “Pop Heart Summer Nights”, una straordinaria presenza per il festival. Reduce dal successo primaverile nei principali palazzetti italiani, la cantante porta in scena “Pop Heart”, l’ultimo album, certificato disco di platino, un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova.

Nel programma anche uno spettacolo musicale, Bohemian Rhapsody, prodotto dalla Compagnia del Villaggio che racconta una storia d’amore e d’avventura, in uno scenario futuristico, immerso in atmosfere tecnologiche e social. Punto forte è la colonna sonora, suonata e cantata interamente dal vivo, che racchiude la storia di uno dei gruppi rock più innovativi e famosi di sempre, i Queen (17 luglio).

Il 18 luglio, un’icona della musica italiana, Antonello Venditti, porta in scena, nel tour estivo che celebra i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”, uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana. L’artista sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. In scaletta «Sotto il segno dei pesci», «Bomba o non bomba», «Sara», ma anche «Compagno di scuola». «Ci vorrebbe un amico», «Notte prima degli esami», «Alta marea» e tanto altro ancora.

Nel calendario del festival anche alcune serate ad ingresso gratuito.

Il 3 luglio la divertente notte di “Limone Arrogante”, tutta da ballare.

Il 13 luglio Don Backy con il cantautore marosticense Roberto Apo Ambrosi, in “1 del Clan, memorie di un juke box”, con la partecipazione del gruppo “Fuggiaschi”, per ripercorrere gli anni d’oro della canzone italiana.

Il 20 luglio la serata dedicata agli anni Novanta, ormai un cult del festival, firmata dall’insostituibile crew di “90 Wonderland”, con dj, corpo di ballo, effetti speciali, gadget e video. Nel repertorio della serata la musica con le più belle hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche dal 1990 al 2000.

Prezzi biglietti:

Parterre: € 33,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata: € 38,00 + diritti di prevendita

www.marosticasummerfestival.it