Francesco Guerri in concerto al CSC di San Vito di Leguzzano

Francesco Guerri, violoncello presenterà domenica alle 18 al CSC il suo nuovo disco “Su Mimmi non si spara”, suonato anche dal vivo su Radio3 Suite.

“Il solo di Francesco Guerri rappresenta un’importante sintesi, una musica con radici che si snoda tra songs e parti libere, sonorità sulla soglia del rumore e squarci melodici di intensità autunnale.

Il tutto convive armoniosamente nei tessuti delle trame improvvisate. La musica fluttua tra improvvisazione e strutture, sempre rispettando le possibilità di movimento tra un piano e l’altro. Guerri ha avuto modo di eseguire ed esplorare il repertorio della musica classica contemporanea. Ma in questo contesto il violoncellista usa il termine contemporaneo per parlare di rock, musica elettronica, dance, pop etnico, minimalismo. Non c’è nessuna separazione tra lui e il suo strumento: il suono prende e da forma alle cose, con un sentire lirico e sempre cantabile…” Isole che Parlano – Festival Internazionale

BIO

Francesco Guerri, violoncellista e compositore, diplomato al Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena con il massimo dei voti. Si avvicina da allora alla musica improvvisata ed elettroacustica.

Ha collaborato con musicisti quali Tristan Honsinger, Gianluca Petrella, Carla Bozulich, Domenico Caliri, Ches Smith, Cris Corsano, Fabrizio Spera, Fabrizio Puglisi, Alberto Fiori, Vincenzo Vasi, Laurence “Butch” Morris, William Parker, Nicola Guazzaloca e molti altri.

In ambito teatrale e performativo collabora con Teatrino Clandestino, Teatrino Giullare, Francesca Grilli, Chiara Guidi -Societas.Si dedica da anni ad un repertorio solistico originale che lo vede esibirsi, fra gli altri,in festival quali: Roma Europa festival, Sudtirol Jazz festival, Forlì open music, Isole che Parlano.

Nel 2015 viene invitato a suonare presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale.

Nel 2019 presenta il suo nuovo disco solista,“Su Mimmi non si spara!”, presso la sede Rai di Via Asiago a Roma per Radio3 Suite Jazz.

Dal 2001 lavora presso il Day Hospital di Psichiatria e Psicoterapia dellʼEtà Evolutiva dell’Ospedale “Maggiore” di Bologna,occupandosi di disagio in età evolutiva.

domenica dalle ore 17:00 alle 20:00

Centro Stabile Di Cultura

via leogra 4, San Vito di Leguzzano