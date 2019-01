PROSA AL RIDOTTO

mercoledì 23 gennaio 2019 ore 20.45



FRANCESCA INAUDI

PREZIOSA

regia di Luca De Bei



Ci travolge come un fiume in piena il flusso di coscienza in cui la protagonista ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dalle incertezze adolescenziali alle conquiste e consapevolezze, arrivando a sentirsi, appunto, preziosa... Francesca Inaudi, attrice tra le più interessanti della scena italiana In questo monologo esprime pienamente la sua versatilità riuscendo a raggiungere diversi registri, mettendo a nudo la sua natura di attrice sensibile ed empatica.