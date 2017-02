Frammenti di danza contemporanea: LPP Dance Project al CUCA di Sovizzo

Tornano i tanto attesi appuntamenti con la danza contemporanea a Sovizzo ed il centro CUCA si prepara ad un nuovo incontro dI FRAMMENTI DI DANZA CONTEMPORANEA presso il suo spazio performativo (Vicolo della Ricerca 18, Sovizzo - Vicenza). Sarà il secondo appuntamento della rassegna vicentina nata dalla ormai consolidata collaborazione tra "A taste of dance" e "Contemporary Dance Workshop", che desidera continuare a valorizzare la danza nella sua essenza, offrendo al pubblico piccoli importanti assaggi del panorama contemporaneo emergente nazionale ed europeo. Sabato 4 Marzo vedrà protagonista un duo tutto al femminile della compagnia LPP DANCE PROJECT di Verona che metterà in scena un estratto dell'ultima produzione ROOMMATES. Si inizierà alle 15 con un laboratorio di danza contemporanea per il ciclo "Contemporary Dance Workshop" organizzato dall'associazione Sinedomo Dance District che permetterà, ai danzatori che desiderano aderire, di esplorare il linguaggio coreografico e tecnico di Alice Zanoni (coreografa freelance e danzatrice di LPP Dance Project) e Katia Tubini (direttrice della scuola Les Petits Pas e coreografa di LPP Dance Project).

Alice Zanoni stu­dia e si forma in Ita­lia con molti insegnanti tra cui M. Astolfi, N. Lau­dati, E. Scigliano, a Nizza presso la scuola "Off Jazz" di Janine Lorin­gette ed a Parigi presso la scuola STUDIO HARMONIC. Negli anni svi­luppa una pro­pria tec­nica di per­ce­zione cor­po­rea e respi­ra­zione cosciente appli­cata all'allungamento musco­lare per dan­za­tori, della quale tiene corsi in diverse realtà. Sono numerose le collaborazioni artistiche sia come danzatrice che come coreografa che la vedono parte di performance e spettacoli di Mvula Sungani ("Mediterraneo" della compagnia Crdl Mvula Sungani, 2005), Greta Bragantini e Giovanna Venturini (per e con Iuvenis Danza ed Auditorium Ballet), MMcompany di Michele Merola (2010), Giovanna Velardi (protagonista dello spettacolo "Alice's room" in tournèe in diversi festival internazionali di danza contemporanea, 2010/2011, "Straw Man" e "Demetra" 2012), Sonia Brunelli e Leila Gharib (BAROKTHEGREAT, 2013). Collabora e danza attualmente con LPP DANCE PROJECT di cui Katia Tubini è direttrice artistica e coreografa.

Katia Tubini inizia gli studi al "Centro d'arte coreografica di Loredana Venchi" a Verona e prosegue studiando con grandi maestri internazionali quali il Maestro Peter Van der Sloot, Cinzia Vittone, Maurizio Tamellini, Fabrizio Monteverde, Giorgio Zecchi, Mauro Astolfi, Corinne Lanselle, Mia Molinari e molti altri. Dal 1999 dirige la scuola di danza "Les petits pas" svolgendo anche il ruolo di insegnante e coreografa per molte realtà del territorio come ad esempio il Teatro Stabile di Verona.

Grazie all'importante collaborazione del progetto con Mediterraneo Dance Festival, una delle realtà contemporanee più grandi in Italia, i danzatori che parteciperanno al workshop avranno la possibilità di vincere una borsa di studio per la prossima edizione di luglio 2017 di MDF a Reggio Calabria. Per ogni workshop del ciclo CDW, infatti, sono state assegnate, a discrezione degli artisti e docenti, due borse di studio tra i partecipanti più meritevoli dei laboratori, per un totale di 22 scholarship assegnate tra novembre 2016 ed aprile 2017. Alle ore 20.30 inizieranno le performance presso lo spazio performativo CUCA e le due danzatrici Alice Zanoni e Martina Bianchi della LPP Project Dance Company, di Verona, diretta e coreografata da Katia Tubini e Matteo Spiazzi, andranno in scena con un estratto di ROOMMATES. Coinquilini è uno spettacolo di teatro-danza nato per indagare le relazioni che si creano tra giovani ragazzi costretti a vivere all'interno di uno stesso appartamento ed ha debuttato in anteprima al festival internazionale Floating Castle, in Slovenia, lo scorso anno. Nella pièce una serie di eventi diventano metafora di rapporti divertenti, fragili, difficili, onirici e solitamente imperfetti che caratterizzano la nostra routine quotidiana. Le due danzatrici si intrecciano e si contendono attenzione ed amore del pubblico in un passo a due intenso e passionale. Tutto ciò che accade è alla fine una folle ricerca della propria "casa", che essa sia uno spazio, un oggetto, una persona o perchè no... un'illusione. Per valorizzare le realtà emergenti, in collaborazione con il progetto PS|Pre-Scriptum fortemente voluto da Dedalofurioso ed A taste of dance, lo spettacolo sarà preceduto da alcune performance di gruppi ospiti provenienti da differenti scuole e progetti del territorio: Centro Artistico Apolloni, Amaideas di Trieste e progetto Weekly Dance Trip. Per maggiori informazioni e/o prenotazioni contattare i numeri 346 5219139 - 340 3738306, danza@dedalofurioso.it - sinedomo@hotmail.it.

ELENCO DANZA

Gallery