Frammenti di danza contemporanea: contemporary dance worksop

Continuano gli appuntamenti con la grande danza d’autore allo spazio CUCA, dove in occasione del secondo incontro di "FRAMMENTI di DANZA CONTEMPORANEA” il centro artistico di Sovizzo avrà l'onore di ospitare sabato 27 Gennaio la danzatrice e coreografa Kalin Morrow.



Americana di origine ma residente ormai da anni in Olanda, la Morrow è ad oggi una richiestissima danzatrice del panorama europeo e sarà ospite a Sovizzo per la Premierè del suo nuovo solo NUDGE presso lo spazio per formativo CUCA, inizio ore 20.30.

Una performance di misura breve andata in scena in anteprima con un piccolo estratto a Novembre, in Germania, che la coreografa descrive come "Un assolo che guarda al passato e muove verso il futuro...Un frammentato raggiungimento della maggiore età indagando la nascita..."



In occasione dello spettacolo, nel pomeriggio a partire dalle 14, l’artista Kalin Morrow terrà due workshop per danzatori contemporanei, livello intermedio ed avanzato, presso CUCA (Vicolo della Ricerca, 18 Sovizzo) all’interno del ciclo Contemporary Dance Workshop 2017-2018, col fine di avvicinare al meglio i danzatori alla sua personale visione della danza contemporanea.



CDW, nato in collaborazione con Sinedomo Dance District, da anni offre la possibilità ai danzatori della provincia e non di studiare a cifre contenute con grandi artisti e coreografi ed è divenuto evento internazionale per lo studio e l’esplorazione della danza di riferimento per molti danzatori del mondo contemporaneo che si recano per questi eventi a Vicenza da tutta Italia.



Kalin Morrow, attualmente danzatrice per la Compagnia Black Sheep's (di Johanna Faye e Saïdo Lehlouh) nella creazione Afastado Em a Parigi, e nel cast di Within di Marina Miguélez Lucena in Málaga ha recentemente fatto parte del cast di Mechanical Ecstasy di Club Guy & Roni ed ha lavorato per il Festival della Biennale di Venezia (sotto la direzione artistica di Marie Chouinard) con i coreografi Irina Baldini, Chloe Chignell e Joaquin Collado Parreño. Ha preso parte alla produzione di Itzik Galili's Prins Igor con la Dutch Nationale Opera & Ballet di Amsterdam ed ha lavorato con Menghan Lou per Korzo Theatre nella produzione Korzo "Here We Live and Now" a The Hague. E' stata danzatrice ospite per la "Think Big Residency" in Hannover (Germania) dove ha lavorato con Edan Gorlicki, Carla Jordäo e Ashley Wright. Ha danzato e collaborato con molte compagnie internazionali in Europa ed in America come: Tanzcompagnie Konzert Theater Bern in Svizzera, BODYTRAFFIC, No)one, Art House a Los Angeles, Wideman/Davis Dance, Nevada Ballet Theatre. Artista ospite per Ron de Jesus Dance, Deep Dish Dance/Autumn Eckman, Cerqua Rivera Dance Theater, National Choreographer’s Initiative, Chicago Repertory Ballet e Sarah Elgart | Arrogant Elbow. Durante la sua carriera ha lavorato con importanti coreografi del panorama internazionale: Guy Weizman & Roni Haver, Hofesh Shechter, Gustavo Ramirez Sansano, Etienne Béchard, the Overhead Project, Carlo Massari e Chiara Taviani della C&C Company, Barak Marshall, Maurice Causey, Thaddeus Davis, Tanya Wideman-Davis, Brian Enos, Roderick George, Christopher Bordenave, Trey McIntyre, Matthew Neenan e Joshua Peugh. Sotto la direzione di Kay Sandel è stata docente alla Classical Ballet School dell' Oklahoma City Ballet con Robert Mills e Viktoria Page. Ha iniziato la sua carriera di danzatrice professionista entrando a far parte dell'Oklahoma City Ballet e delTulsa Ballet, prima di diplomarsi con un BFA in Danza all' University of Oklahoma. Nel corso della sua carriera in America ha creato coreografie per la OU School of Dance, Nevada Ballet Theatre, The Choreographers’ Showcase, NBT e Cirque du Soleil, Chicago Freelance Dance, Brockus Conservatory e DanceWorks Chicago’s Dance Chance. Ha iniziato molto giovane ad insegnare alla Classical Ballet School di OKC continuando però a formarsi ed a studiare pedagogia alla OU con Donn Edwards. Ha insegnato poi per BODYTRAFFIC, al Lou Conte Dance Studio (residenza della Hubbard Street Dance Chicago), al Visceral Dance Studio, all'Extensions Dance Studio, alla Westside School of Ballet in LA, presso il Dance Profusion Project, al Brockus Conservatory, ha tenuto workshop e collaborato con la compagnia No)one Art House ed è stata invitata ad essere docente alla Loyola Marymount University nel 2014. E nel 2017 è stata docente a Dansateliers a Rotterdam.



Alle ore 20.30 di sabato 27 gennaio, al CUCA, incontrerà il pubblico ed andrà in scena con il nuovo solo NUDGE; la serata terminerà con un aperitivo ed un confronto tra spettatori ed artisti in cui si potrà aprire un dialogo circa le performances e discusse le varie visioni ed interpretazioni delle pièce.

Per valorizzare le realtà del territorio, in collaborazione con il progetto PS|Pre-Scriptum, lo spettacolo sarà preceduto da alcune performance di gruppi ospiti provenienti da differenti scuole venete.

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni contattare i numeri 340 3738306 - 346 5219139 , www.cdw-italy.com , info@cdw-italy.com

