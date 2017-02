"Forte Luserna-Malga Campo" tra Veneto e Trentino con il CAI Dueville

Domenica 19 febbraio alle 8 il CAI di Dueville organizza l'escusione/ciaspolata "Forte Luserna-Malga Campo" a confine tra Veneto e Trentino. Ritrovo a Dueville in piazza Monza e spostamento con mezzi propri fino al luogo di partenza. Il percorso prevede il passaggio per la chiesetta di Santa Zita (m. 1.405), lasciando alla destra il Monte Basson. Per il sentiero CAI 236, oltrepassando Malga Busa Biseletto, ci si dirige a Malga Bisele di Sopra. Si costeggerà Malga Millegrobbe di Sopra, arrivando ai resti del Forte austroungarico di Campo Luserna (m. 1.549). Superati gli avamposti Viaz e Oberwiesen, si raggiungerà Malga Campo (m. 1.455) situata in una conca soleggiata. Rientro percorrendo una parte del “Sentiero cimbro dell’immaginario” e, attraversando la piana di Millegrobbe, fino al punto di partenza sempre per il sentiero 236. Dislivello: 400 metri. Durata: 4 ore. Equipaggiamento: abbigliamento invernale, ciaspole (regolate per i propri scarponi), bastoncini con rondelle da neve, ghette. Iscrizioni entro venerdì 17 febbraio. Per infomazioni contattare gli accompagnatori: Angela Marola 346.2304659 - Aldo Volpato 347.9541955. Per prenotazioni e costi: 338.2498486 - 0444.020950 - dueville@cai.it.

