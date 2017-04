Domenica 7 maggio alle 8.45 Guide Altopiano organizzano l'escursione storica Forte Lisser: Difesa Strategica sul Confine Italiano" nella Piana di Marcesina ad Enego nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Il Forte Lisser, costruito tra il 1911 e il 1912, era una fortificazione militare posta come sbarramento della Valsugana a difesa del confine italiano durante la prima guera mondiale. Si potrà visitare l'interno della struttura, raccontando lo svolgersi delle vicende belliche su questi territori, capendone l'enorme importanza strategica. Dalla sommità si può godere di un panorama mozzafiato.

PROGRAMMA: ritrovo e partenza dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago vicino al piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Si consiglia di portare acqua e di indossare un abbigliamento idoneo con scarponcini da montagna, felpe, pantaloni lunghi, k-way e occhiali da sole. Durata: 4 ore. Difficoltà: media. Dislivello: 300 metri.

COSTO: 10 euro per gli adulti; 5 euro per i ragazzi fino ai 15 anni; gratuito per i bambini sotto i 6 anni, disabili e portatori di handicap

PRENOTAZIONI: obbligatorie fino alle ore 18 di sabato 6 maggio al numero 340.7347864.

