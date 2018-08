Fornaci Rosse: Workshop di Acquerello per principianti

Workshop di acquerello per principianti

Impareremo a conoscere gli strumenti e le basi del dipingere con l’acqua.



Materiale necessario: acquerelli, pennelli piatti o tondi e carta per acquerello.



A disposizione dei partecipanti ci saranno diversi materiali tra cui carta e pennelli ed acquerelli per chi ne fosse sprovvisto.



I partecipanti posso comunque portare i propri strumenti per il corso.