Fornaci Rosse 2018: tutto il programma con incontri, musica e spettacoli

L'estate vicentina torna ad animarsi con il festival Fornaci Rosse, giunto quest'anno alla quinta edizione. Tanti i dibattiti e le iniziative che riempiranno le cinque giornate del festival, da venerdì 31 agosto a martedì 4 settembre, spaziando tra lavoro, ambiente, politica, attualità, salute, teatro, arte, storia, cultura e tanto altro, con ospiti locali e nazionali. La splendida cornice è ancora una volta quella del Parco delle Fornaci a Vicenza, dove per l'occasione sono stati allestiti il ristorante, le aree dibattiti "Kobane" e "Luigi Faccio" e il palco centrale. Tutti i dibattiti si svolgeranno anche in caso di maltempo.

«"Agitare per l'uso" è lo slogan che abbiamo scelto per la V edizione di Fornaci Rosse - spiega il presidente dell'associazione "Fornaci Rosse", Stefano Poggi - e in due parole riassume lo spirito della festa, che vogliamo sia un'occasione di incontro e confronto, dove tutti i cittadini si sentano chiamati a mettersi in gioco, senza distinzioni. La festa anche quest'anno è organizzata e realizzata da un gruppo di circa 70 volontari, quasi tutti giovani o giovanissimi, a cui va da subito il mio ringraziamento».

Gli ospiti principali della V edizione di Fornaci Rosse saranno la segretaria nazionale della CGIL, Susanna Camusso, sabato 1 settembre alle ore 20:30, ed il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, venerdì 31 agosto alle 20:00. Non mancheranno le occasioni di confronto sui temi "caldi": venerdì 31 agosto, la storia, le responsabilità e le conseguenze della questione Pfas con Manuel Brusco (M5S, presidente della commissione regionale Pfas), Luigi Lazzaro (Legambiente Veneto) e l'attivista Alberto Peruffo, moderati dal giornalista Marco Milioni. Sabato 1 settembre, la presentazione del libro "Nazitalia: viaggio in un paese che si è riscoperto fascista", con l'autore Paolo Berizzi. Domenica 2 settembre, la presentazione del libro-documentario "No Dal Molin. La sfida americana", con l'autore Gianni Poggi. Lunedì 3 settembre, il dibattito "Immigrazione e integrazione: una sfida aperta", con gli onorevoli Erasmo Palazzotto (LeU) ed Erik Pretto (Lega). Martedì 4 settembre, "Riders VS Amazon: i precari nella gig economy", con Alessio Gallotta (Filt CGIL Milano), Nicola Quondamatteo (Riders Union BO) e Lorenzo Zamponi (SnS).



Oltre ai dibattiti, Fornaci Rosse anche quest'anno ha molto altro da offrire: dal ciclo di incontri "Bar Sport - aperitivo sportivo" (tutti i giorni, dalle 18.30), alla tradizionale lezione di power yoga con Giulia Mistrorigo (domenica mattina, ore 10:00), allo spettacolo teatrale "Del lavoro, al lavoro" di Maria Luisa Zaltron. Vanarin, Birø, Canìs e Max Collini sono alcuni degli artisti che accompagneranno con musica e parole le cinque serate del festival.

Ma Fornaci Rosse non è solo musica e dibattiti, è anche ottima ristorazione: oltre al tradizionale menù "da sagra", quest'anno il ristorante offre ogni giorno un piatto speciale, da venerdì a martedì: trippe alla vicentina, pappardelle al ragù di cervo, insalata di sorana cotta a bassa temperatura, pappardelle al ragù di capriolo, paella alla valenciana, frittura di paranza, panzanella toscana.

La cucina della festa è aperta tutte le sere dalle 19:00, la domenica anche la mattina da mezzogiorno!

IL PROGRAMMA