Food for all - prelibatezze gastronomiche, spettacoli, balli ad Arzignano

FOOD FOR ALL – L’EVENTO COOL DELL’ANNO RITORNA PER LA 2^ VOLTA AD ARZIGNANO

Una festa per tutti i gusti!

Le nostre splendide ed originali “CUCINE MOBILI” ritornano ad Arzignano a colorare la sua bellissima piazza con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e non. Un’esplosione di colori e di sapori per un weekend all’insegna del cibodistrada di qualità!

Tra le proposte culinarie dei nostri simpaticissimi camioncini troverete i fritti e le oliveallascolana, gli arrosticini abruzzesi,

la tigellona modenese, la frittura di pesce e il fish&chips, il gnoccofritto e il panino di moraromagnola, la pinsa e i panzerotti romani, gli hamburger e i piatti tipici della cucina messicana come il burritoburger e i tacos con tortillas chips.

Oltre a queste arriveranno altre prelibatezze gastronomiche a grande “sorpresa” e tanta buona birra.

Un altro week end di “CIBO E BIRRA” alla portata di tutti, accompagnato da spettacoli e balli, musica con DJ set e musica dal vivo per divertirsi in buona compagnia!

ORARI:

- venerdì: dalle 18,00 alle 24,00

- sabato: dalle 11,00 alle 24,00

- domenica: dalle 11,00 alle 22,00

PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO:

- VENERDI’ 20/09:

Ore 18,00 - 20.00 / DJ SET - The Burida Conspiracy

Ore 20,00 - 21.00 / Concerto Live - Frankie e I Profeti (Blues rock)

Ore 21.00 - 22,00 / Concerto Live - Kani (Hard rock)

Ore 22,00 - 24.00 / DJ SET - The Burida Conspiracy

- SABATO 21/09:

Ore 18,00 - 20.00 / DJ SET - Misquared

Ore 20,00 - 22.00 / Concerto Live - Shoegaze Studio Band

Ore 22,00 - 24.00 / DJ SET - Misquared

- DOMENICA 22/09:

Ore 18,00 - 20.00 / Spettacolo di danze country - Country dance Arzignano

Ore 20,00 - 22.00 / DJ SET - Lady Gisa

Ore 22,00 - 23.00 / Visual Art Performers - Daedra Project

INGRESSO GRATUITO

20-21-22 settembre 2019

Piazza Guglielmo Marconi