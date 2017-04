"Food Detective": un laboratorio per bimbi scienziati a "Oltre l'Uomo" di Schio

Domenica 22 aprile alle 16.30 c'è l'ultima Giornata Anti-Noia alla mostra Oltre l'Uomo di Schio! In occasione della Giornata della Salute della Donna c'è il laboratorio interattivo e sperimentale Food Detective! Indossato il camice da scienziato, i bambini potranno sperimentare con provette, reagenti e reazioni chimiche per scoprire la scienza dell'alimentazione e le regole della corretta nutrizione! Con il biglietto nominale d'ingresso della mostra Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie si puoi tornare un'altra volta in mostra entro il 2 maggio! La mostra è aperta anche nei giorni festivi 25 aprile e 1 maggio con orario continuato dalle 10.00 alle 19.30! Ogni giorno, escluso il lunedì di chiusura, sono previste visite guidate gratuite su prenotazione nel sito https://guidagratisoltreluomo.eventbrite.it.

ELENCO LABORATORI

Gallery