Follow the music - Schio City Jungle Festival alla Fabbrica Alta di Schio

SCHIO CITY JUNGLE FESTIVAL

Presso il Parco della Fabbrica Alta di Schio



Una ventata di musica e spettacolo che vibrano sulla tua stessa lunghezza d’onda, con l’obiettivo di rendere coinvolgente, divertente ed unica la tua notte!





Ascolta il ritmo, abbraccia il movimento, segui la musica!



In consolle:



ANDREA MARTINI

( 18.00 - 21.30)



Enrico Sisma - Radio Piterpan Official

(21.30 - 01.00)



Animazione, Gadget and more





___________________

Infoline:

Antonio / 345.1698963

Cico / 347.6545359