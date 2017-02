Flashmob sull'allattamento in pubblico a Vicenza e Schio

Sabato 11 febbraio dalle 11 alle 17 si terrà un flashmob a Vicenza e Schio sull'allattamento in pubblico grazie alla mobilitazione, promossa dal comitato MAMI-Movimento Allattamento Materno Italiano, formato da un gruppo di madri, che hanno vissuto un'esperienza di discriminazione nella nutrizione del proprio bambino, chiedendo una risposta unitaria da parte delle istituzioni. L'iniziativa verrà effettuata in 50 piazze italiane (numero destinato a crescere), con l'organizzazione in contemporanea nazionale di diversi sit-in di mamme che allattano. La prima storia finita di insulto alla maternità sui giornali fu quella di Raffaella Sottile, che ha permesso di far emergere in breve tempo tanti altri racconti di mamme di aver subito offese, ingiurie ed allontanamenti dai luoghi pubblici per il solo fatto di aver allattato i propri bambini grazie ad una petizione on-line, raggiugendo circa 35.000 firme. Le direttive OMS-UNICEF sostengono l’allattamento materno fino ai due anni di età, ma in Italia rimane ancora un grande vuoto normativo da colmare. L’Inghilterra ha riempito questa manzanza nel 2010 con l’Equality Act. Infatti il 22 novembre 2016 un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha reso pubblico un comunicato con cui ha dichiarato che l'allattamento è una questione di diritti umani per i bambini e per questo motivo deve essere protetto e promosso. La Convenzione dei diritti dell’infanzia (1989) prevede che lo stato firmatario tuteli il diritto del minore al nutrimento, salute, benessere psico-fisico, istruzione, garantendo il superiore interesse del bambino (art. 3) ad essere nutrito, aspetto che non può essere sottoposto a contrattazioni, così come il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6). L’OMS stima che le vite di 820.000 bambini potrebbero essere salvate ogni anno se tutte le madri seguissero il consiglio di avviare l'allattamento materno entro un'ora dalla nascita. Mappa dei vari flash mob (in continuo aggiornamento): www.google.com/maps/d/viewer?mid=11YwDe_PJoHsmFYYNNcX3i7afGes&ll=41.792580480062995%2C12.069297800000072&z=6. Per firmare la petizione cliccare sul link o copiarlo sulla barra del proprio browser: www.change.org/p/governo-italiano-allattamento-è-ovunque-lo-desideri. Contatti: www.woodoostar.com - ovunquelodesideri@gmail.com - www.facebook.com/ovunquelodesideri.

