Flashdance - Il Musical a Bassano del Grappa

Il musical tratto dal film cult Flashdance arriva anche a Bassano del Grappa.

Alex Owens ha vent’anni, di giorno lavora come saldatrice in un’acciaieria e la sera si esibisce in un Night Club… Un racconto di due ore a ritmo frenetico che raggiunge la vetta con canzoni cult come “Maniac” e “What a feeling” e il finale con il mazzo di rose rosse per Alex sulle note della canzone di Irene Cara. Un intrattenimento adrenalinico, interrotto solo da un’improvvisa doccia fredda, con ballerini, attori e cantanti di travolgente intensità.

Il 1° e 2 febbraio a Bassano del Grappa (VI)!