Flash Mob con gli artisti "folli" del Psychiatric Circus in piazza dei Signori

Giovedì 6 aprile alle ore 12 in piazza dei Signori, nel cuore di Vicenza, gli attori del cast di Psychiatric Circus animeranno il centro storico del capoluogo berico con un flash mob di acrobazie e interazioni insieme al pubblico per un piccolo assaggio dell’esilarante spettacolo ospitato fino a martedì 11 aprile, al Foro Boario. Parteciperanno alla manifestazione alcuni tra i più significativi personaggi dello spettacolo, tra cui il Dottor Josef, le sue fidate infermiere e alcuni ospiti del manicomio, che invaderanno una delle piazze centrali della città in modo "folle" e nello stesso tempo divertente. Sarà un'occasione unica per conoscere da vicino i "matti di Bergen", venendo a contatto con questi simpatici e imprevedibili artisti.

Psychiatric Circus è uno spettacolo di circo-teatro, che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose è totalmente capovolto. Ambientato negli anni Cinquanta, racconta la vita all’interno del manicomio cattolico di Bergen, in Germania, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e dalle sue fedeli suore.

